【逃犯條例】邱騰華出版雙年獎致辭　台下嘉賓舉「撤回惡法」標語抗議 (17:47)

邱騰華發表演辭時指出，得知出版業經營並不容易，「以前手不釋卷，今日機不離手」，他又指出，希望香港會繼續其文化傳承，成為一個「出版自由、出版蓬勃」的一個地方。

邱騰華其後接受傳媒訪問時表示，香港是自由表達的社會，市民可就政府的施政表達意見，只要表達方式是和平，大家便能互相接納，政府也會聽取意見，從而改善施政。他說，若遊行變成衝突，相信市民不願看到，希望社會盡快恢復平靜。

他說，自己在立法會休會後，亦會就其所負責政策範圍與不同黨派人士討論。如九龍城區深受遊客迫爆問題，他舉例會做好分流和管理的工作，下周開始參加維港遊的遊客將會改在啟德公園碼頭上船，以減少土瓜灣的壓力；同時會為中小企作服務拓展，多為小中企做推廣。

他又指出，得知酒店及零售業界擔心近日社會環境會使他們營商壓力加重，他會密切觀察香港情况。

逃犯條例 相關報道：

梁美芬何君堯成立義務律師團 支援受影響市民商戶

香港示威者當選《時代》25大互聯網具影響力人物

【反修例風暴透視】台灣殺人案 家屬西環求助 港府推修例 商界北京述憂

6商場地契准警執法 包括太古新城市

涉咬指示威者准保釋 禁足新城市 控方反對保釋 官問「案情點嚴重」