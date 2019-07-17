康文署青年合唱團及交響樂團於海外共奪7獎 (15:40)

康文署音樂事務處轄下的青年合唱團，於本月3日至上周日（7日）參加在德國舉行的「第11屆國際布拉姆斯合唱節及比賽」，在混聲合唱、女聲合唱及男聲合唱3個組別勇奪金獎，更同時獲得混聲合唱及女聲合唱組別冠軍；合唱團指揮區雁珠亦獲頒發指揮大獎。另外，音樂事務處轄下的香港青年交響樂團，則於本月4日至上周三（10日），於澳洲舉行的「第30屆澳洲國際音樂節」勇奪器樂組金獎，並榮獲為「評審團之選」，在音樂節閉幕音樂會中演出。
康文署指出，兩項活動同為音樂事務處國際青年音樂交流活動。青年合唱團68名團員本月初訪問德國維尼格羅德及漢諾威，參與該項國際性音樂盛事。是次比賽共有45個合唱團參賽，分別來自17個國家及地區。合唱團另獲邀於合唱節開幕音樂會、友誼音樂會及閉幕音樂會內獻唱海頓《光榮頌》、佛瑞《精靈》等歌曲。
香港青年交響樂團則有69名團員出訪澳洲悉尼，與來自世界各地約30支隊伍交流。樂團除獲邀於音樂節開幕音樂會中演出外，亦參演4場音樂節音樂會，於悉尼歌劇院、悉尼市政廳等著名音樂廳演奏多首中外名曲，包括布拉姆斯《第二交響曲》、拉赫曼尼諾夫《交響舞曲》等。除在音樂節表演外，樂團亦於澳洲悉尼音樂學院參加音樂工作坊及與來自美國的辛辛那提少年弦樂團交流。