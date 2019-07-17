老婦接受上門診治後死亡　專家：慢性肺病者不應打止嘔針 (15:14)

負責為死者賴來香（終年75歲）驗屍的法醫郭嘉琪指出，死者自然死亡，死於支氣管肺炎，由慢性支氣管炎和肺氣腫促成。由於為她解剖時，沒有死者曾注射止嘔針的資料，故沒作毒理化驗。

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就涉案上門醫生司徒敬豪稱當時窗外有車聲，令他用聽診器時未能聽清死者肺部，急症科專家證人董偉杰指出，醫院急症室的環境同樣嘈吵，但醫生仍能順利使用聽診器，故使用聽診器的環境毋須絕對寧靜，而死者的驗屍結果顯示，死者的支氣管擴張範圍大，認為只聽其肺部前方亦應聽到雜音。

董偉杰又指出，涉案止嘔針藥不應對慢性肺病的患者施用，但認為把涉案針藥與死者死因扯上直接關係，對涉案醫生而言不公道。

老人內科專家證人廖維滔指出，涉案針藥有頭暈等副作用，有可能影響心跳和呼吸，故對老人而言需小心使用。他又指出，施針比口服更易令人體吸收，副作用亦會較快出現，故分量需有所控制，亦建議為年老患者治療後，醫生應繼續觀察患者的情況。

廖維滔又指出，即使患者肺部沒雜音，亦不代表他沒患上肺炎，又形容本案死者為長期病患者，2014年後肺部情況轉差，本身的狀態已屬虛弱。他不排除死者打針後神志昏迷，甚至不能「唞氣」，令情況加速惡化，惟不能肯定一定由涉案藥物引致。

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