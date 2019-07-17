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2019年7月17日星期三
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港鐵車長涉偷拍裙底 被控17項有違公德罪 (15:34)
男子非禮中學男生囚12月 庭上公開向受害者道歉 (15:22)
男子荃灣公廁外遭兩刀手斬傷 疑涉外賣糾紛 (15:15)
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男子潛水後船上暈倒不治 (15:10)
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流感疫苗學校外展計劃不設配額 拓展至幼稚園 (12:04)
智慧燈柱惹私隱疑慮 莫乃光倡公眾諮詢 黃志光稱將公開燈柱功能資料 (11:22)
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磁石機械人玩具有堵塞腸道風險 海關籲兒童停玩 (18:51)
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尖沙嘴醫務中心揭涉假疫苗 閉門休業 (17:44)
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男子涉禁錮強姦已婚女友脫罪 還押期超襲擊刑毀罪判刑即獲釋 (17:32)
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男童逸東商場乘扶手梯遭夾腳
(15:07)
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上午11時45分，一名3歲何姓男童於東涌逸東商場乘搭扶手電梯期間，腳部意外夾進電梯邊沿罅隙。消防接報到場將男童救出，他受輕傷清醒，由救護車送往北大嶼山醫院治理。
相關字詞﹕
扶手電梯
逸東商場
東涌
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