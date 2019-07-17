【逃犯條例】梁美芬何君堯成立義務律師團　支援受影響市民商戶 (14:45)

本身為大律師的經民聯立法會議員梁美芬今日聯同身兼律師的建制派議員何君堯、律師陳永良等舉行記者會，宣布25名律師成立義務律師團，為近日反修例衝突事件受影響的無辜普通市民，包括途人、商戶或受網絡欺凌的人，提供法律意見。至於會否幫助示威者，梁美芬指示威者有龐大法律隊伍，他們團隊設委員會審視個案，看尋求協助者是否已有法律協助。
梁美芬表示，收到的求助個案包括年輕人、學生、商戶，而警員家屬亦受好大滋擾；網上有人教唆人犯法，散播執法人員、公眾人物的個人資料，她提醒在網絡世界的行為都要負上法律責任。她批評，「現時政治大晒」，「法律企一邊」，強調不應用制度暴力合理化示威者的違法行為。
何君堯表示，會按一貫做法，以電話接洽求助者後，分配予組織轄下義務律師，安排兩星期內見律師，提供15分鐘法律意見且不收費，視乎需要協助申請法援。
律師陳永良形容，現時香港似回到未開化的蠻荒社會，他指出，近日在旺角的示威，有女途人拍攝時竟發生涉非法禁錮、毆打、非禮事件，他指出，有人質疑該女士是女警，他反問「是否因為是女警就可以為所欲為？」對於周日（14日）晚警方進入沙田新城市廣場執法被質疑，他反駁說，地契註明要讓警務處長及其人員如有需要可進入執行職務，但須知會管有場所的有關人等，而有關人等要容許警方執行職務，若警方不能履行職務拘捕疑犯好危險。他認為，警方進入商場執法沒有問題。
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