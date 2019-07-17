【逃犯條例】梁美芬何君堯成立義務律師團　支援受影響市民商戶 (14:45)

梁美芬表示，收到的求助個案包括年輕人、學生、商戶，而警員家屬亦受好大滋擾；網上有人教唆人犯法，散播執法人員、公眾人物的個人資料，她提醒在網絡世界的行為都要負上法律責任。她批評，「現時政治大晒」，「法律企一邊」，強調不應用制度暴力合理化示威者的違法行為。

何君堯表示，會按一貫做法，以電話接洽求助者後，分配予組織轄下義務律師，安排兩星期內見律師，提供15分鐘法律意見且不收費，視乎需要協助申請法援。

律師陳永良形容，現時香港似回到未開化的蠻荒社會，他指出，近日在旺角的示威，有女途人拍攝時竟發生涉非法禁錮、毆打、非禮事件，他指出，有人質疑該女士是女警，他反問「是否因為是女警就可以為所欲為？」對於周日（14日）晚警方進入沙田新城市廣場執法被質疑，他反駁說，地契註明要讓警務處長及其人員如有需要可進入執行職務，但須知會管有場所的有關人等，而有關人等要容許警方執行職務，若警方不能履行職務拘捕疑犯好危險。他認為，警方進入商場執法沒有問題。

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