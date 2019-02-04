【港鐵縱火案】港鐵主管：荃灣線列車較舊沒閉路電視　接報一兩分鐘月台已「擺好陣」 (14:37)

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死者張錦輝（終年61歲）生前任職夜更保安，於2017年2月10日下午7時許在金鐘站上車，涉嫌於列車行駛途中以火機縱火。他同日送院搶救，延至5月14日不治。法醫郭嘉琪稱，死者身體廣泛燒傷，導致併發症支氣管肺炎致死。

港鐵車務營運主管（南面鐵路）湯濟明表示，涉案列車晚上7時11分由金鐘站開出，到達尖沙嘴站之前的3分鐘，車廂內同時有多名乘客按緊急掣與車長對話，車長只聽到一大班人叫喊，不知道發生何事。

湯濟明續說，惟車長見到駕駛室門有煙霧，嗅到燒焦味，認為事故與火警有關，已即時通報車務控制中心，要求「set route」，意指清空路軌，讓列車能盡快抵達尖沙嘴月台；車務控制中心接獲通報後，已通知多名月台職員到現場增援，「一兩分鐘已經擺好陣」。列車於7時14分抵達月台，3分鐘後已疏散月台乘客。

湯濟明稱，荃灣線列車較舊，車廂沒有閉路電視系統，故車長不知車廂情況，預計2023年所有車廂均具備閉路電視系統，但強調能看見車廂情況，不代表「處理好咗」。他形容此事故的應變方案獲得好評，時任特首梁振英曾邀請港鐵職員到禮賓府親身致謝。

他表示，整個港鐵鐵路系統會定期舉行火警演習，此事後由每年12次增至15次，而每個獨立的車站每年亦有一次演習，尖沙嘴站於事發前不足一個月已完成火警演習，另提到有多份內部文件供職員參考如何在事故中應變。

死因裁判官詢問港鐵如何管制乘客的隨身物品。湯濟明表示，港鐵於繁忙時間人流高達590萬人次，逐一安檢不可行，故港鐵會以不同途徑教育公眾不能攜帶易燃物品進入港鐵，並可能以港鐵附例檢控相關人等，亦有鐵路警區警員巡邏。

陪審員詢問，車長能否在事故發生時，廣播提醒乘客如何使用滅火筒等設備。湯濟明回應稱，當時車長不知道車廂情況，若全車廣播會造成恐慌，故當時車長向乘客作安撫廣播，提醒乘客小心，已屬足夠。

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