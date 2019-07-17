觀鳥會麻雀普查：今年數量回升至30萬 (13:54)

香港觀鳥會於5月普查麻雀數量，推斷全港現有約30萬隻麻雀，與2016年和2017年數字相若。去年麻雀數量跌至25萬隻，今年再次回升，彭俊超認為數字「鼓舞」，去年數字下跌因5月雨量少，天氣乾旱，令麻雀推遲繁殖期，若去年麻雀是由於天氣死亡，今年數量應只會緩慢上升，未能回復過去水平。

觀島會普查又指出，逾94%麻雀在建築物上築巢，而麻雀在深水埗、屯門、大埔等舊區最多，彭俊超認為因舊樓外牆有凹凸位置，讓麻雀可以築巢，避過家貓、鷹等天敵。他說，麻雀主要棲息於城市中，可從麻雀普查了解人類對野生動物有多友善。彭俊超引述一日本研究，指大廈轉用玻璃幕牆興建，有機會令麻雀無處繁殖或居住，希望建築時注意設計對人好的同時，是否對動物好。

麻雀把鳥巢築在建築物外，跌下來的鳥糞有機會對人造成滋擾。彭俊超認為相關物業管理可以裝設臨時托盤盛載，提醒清拆有鳥的鳥巢屬違法，而麻雀只在5至6月繁殖期時會留在鳥巢，秋天前會離開，希望市民包容。至於鳥類離開後應否拆走鳥巢，彭指留意到鳥巢會被重用，建議最好不要拆走。

其他報道︰智慧燈柱惹私隱疑慮 莫乃光倡公眾諮詢 黃志光稱將公開燈柱功能資料

其他報道︰「光復紅土」遊行申請人：警說不一定批不反對通知書

其他報道︰香港示威者當選《時代》25大互聯網具影響力人物