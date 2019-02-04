【書展2019】連續8年排頭位　書迷不擔心有示威　湯漢籲年輕人知分寸 (13:35)

杜先生表示今天請了一天假，昨晚7時已抵達會展排隊，自昨日（16日）早上6時工作至今都沒有睡覺，為的就是購買林詠琛的新書《寂寞遊戲》簽名版。他買了多本心頭好，預計將於書展花費約2000元，與去年相若。

杜先生又稱到場時間早，預計暫時未發生事情，但認為示威者是由於政府沒有對訴求作回應才導致今日的局面，覺得「最重要係睇邊個先動手」。

同樣排前10位的80後陳小姐則帶備書單，標記好希望購買的8本書及其販賣位置，心頭好是Cuson及其他畫家的插畫集。她又指沒有特別提早到場，今早8時多才出門。

香港貿易發展局副局長周啟良昨日指出，今年書展加強了保安。早上10時45分左右，近商務印書館入口附近有數名保安員觀察環境，有主管與保安簡介工作。另有網民號召到「三中商」攤位進行不合作運動，本報記者在早上未見有大批市民「打書釘」。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機亦有到書展進行開幕祝福禮。他表示一直積極留意年輕人，期望大家都懂「尊重別人，知分寸」，上周日他不在港，未能評價沙田衝突事件。

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