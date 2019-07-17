香港示威者當選《時代》25大互聯網具影響力人物 (09:03)

《時代》指出，示威者利用網上討論區「連登」和加密即時通訊軟件Telegram，組織反修例行動，包括遊行到多國駐港領事館請願及包圍警察總部等。

《時代》引述一名Telegram頻道管理員，他形容行動過程是「直接民主（direct democracy）」。網民在連登提出不同行動方案引起關注，Telegram的投票、頻道廣播信息及聊天群組商討等功能，容讓示威者迅速動員或改變策略。組織行動以外，例如提醒下次遊行、法津支援、心理輔導和情緒支援等，也透過網上協調安排。

《時代》提及，雖然部分升級行動，例如衝擊立法會出現反效果，但示威者透過集合眾人智慧的現有模式繼續抗爭。有份發起遊行的Ventus Lau向《時代》說：「我們相信人民的力量，因當我們發揮集體智慧時，我們作出的決定必定能夠較一群學生或領袖更好。」

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