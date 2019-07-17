【逃犯條例．沙田示威．多圖】市民聚集新城市廣場投訴　至凌晨人潮漸散 (00:15)

【00:15】港鐵職員持揚聲器提醒在場市民，往上水尾班車零時38分開出。
【00:10】沙田新城市廣場內周日（14日）晚上爆發警民混戰，有網上片段顯示，兩名職員當晚帶領一批防暴警察進入商場。商場所屬的新鴻基地產在昨晚（16日）6時的交代「死線」後仍未回覆，數百市民再到新城市廣場投訴，要求商場高層交代，惟一直未獲回覆。商場職員其後表示不適，先後離去。
市民在詢問處及中庭的巨柱上張貼訴求及標語，並散到商場各處。至晚上10時許，聚集的市民愈來愈多，不時有人與其他人爭執或被指拍攝他人，被人追趕。
至今日凌晨零時許，仍有部分人聚集在中庭一帶。
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