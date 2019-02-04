【逃犯條例】政府人員聯歡致辭　公務員局長羅智光：感謝警務人員緊守崗位 (22:52)

公務員事務局長羅智光周二（16日）出席政府人員協會聯歡晚會，致辭時提及政府修訂《逃犯條例》引發的紛爭，稱「違法和暴力行為破壞法治精神，必須受到譴責」，又感謝公務員、「尤其要處理各種遊行集會的警務人員」一直緊守崗位；呼籲公務員「繼續秉持專業精神，以市民的福祉為依歸，竭力服務市民」，與社會重建互信。
羅智光表示，知道很多公務員關注每年的薪酬調整，稱原希望立法會財委會能在暑假休會前，審議行政會議早前通過、為遞增薪額開支設置上限及薪酬調整建議，以盡早發放經調整的薪酬及追補薪金，「但由於立法會大樓遭受嚴重破壞，現時亦未知財委會何時復會」，政府會待有進一步消息再通報職方。
羅智光致辭時亦提及，中央政府一直大力支持香港發展，讓香港充分發揮各種有利條件和「一國兩制」獨有優勢。
是次政府人員協會聯歡晚會，是要慶祝中華人民共和國成立70周年暨香港回歸22周年。工聯會會長吳秋北及理事長黃國，以及中聯辦社工部副部長李運福和巡視員楊茂都有出席晚會。
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