【逃犯條例】伙撐修例大聯盟周六添馬公園集會　李梓敬：各區對峙「係時候停」 (22:23)

李梓敬在facebook稱，6月以來每個星期，都不斷有暴力、對峙場面，在不同社區出現；身邊不少朋友，不分政見，都認為「係時候停！係時候令我哋嘅社會回覆（復）安寧！」他表示，舉辦集會是想和平守法地表達希望香港回復安寧的訴求。

李梓敬接受查詢時透露，他原擬同日在維園舉行集會，已申請了不反對通知書，但因保公義撐修例大聯盟亦會舉辦集會，故合併舉辦。至於會否擔心出現早前「撐警集會」不同立場人士衝突場面，李梓敬稱汲取了經驗，會小心，將安排更多糾察和義工，但預料「對家」會挑釁。

保公義撐修例大聯盟由多名港區人大和全國政協委員組成，他們早前發起聯署行動，支持政府修訂《逃犯條例》，稱在6月12日收集約92萬個聯署。政府宣布暫緩修例後，大聯盟發聲明表示理解。

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