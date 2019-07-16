【耳念珠菌】再3人帶菌累計14宗　分別曾入住瑪嘉烈北大嶼山醫院 (21:09)

新增3名帶菌者年齡介乎64至92歲，曾入住瑪嘉烈醫院內科及老人科病房的一人已出院；另外兩名北大嶼山醫院延續護理病房病人當中，一人正在北大嶼山醫院接受隔離治療，另一人則因自身疾病，現於瑪嘉烈醫院隔離治療，兩人均情況穩定。醫管局表示，兩間醫院會徹底清潔及消毒受影響病房，加強病人及環境篩查，並嚴格執行接觸傳播防護措施。新增個案已呈報醫院管理局總辦事處及衛生防護中心跟進。

全港首宗耳念珠菌個案上月27日在瑪嘉烈醫院發現，醫管局總感染控制主任賴偉文當時已表示，耳念珠菌會依附在桌面、儀器等物件表面，擔心醫院容易爆發耳念珠菌，故驗出後相當緊張，醫管局已即時採取相應措施。但其後陸續再發現多名帶菌者，都曾入住瑪嘉烈內科及老人科病房，其中本月12日公布的個案中，一人轉往北大嶼山醫院的延續護理病房；至今日新增個案中，便有兩人屬北大嶼山醫院延續護理病房病人。

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