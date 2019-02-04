【逃犯條例．沙田示威．多圖】數百人聚集新城市廣場　促新地交代放警入內 (21:05)

【20:58】有詢問處職員似身體不適，其他職員為他撥扇，市民遞上水和紙巾，有市民建議先讓他離開，並高呼「讓路」，該職員自行離去。

【20:50】一名女子持咪自稱是社工，也是沙田居民，希望幫助大家協商，表示原則是不受傷不流血。現場詢問處職員多為訓練生或顧客服務職員，要求職員答覆可否聯絡高層回應。有示威者表示，不滿商場方面由昨日到現在一直未有正式回應，要求現場詢問處主管交代。

【20:35】沙田新城市廣場內前晚（14日）爆發警民混戰，有網上片段顯示，兩名職員當晚帶領一批防暴警察進入商場。商場所屬的新鴻基地產在今晚（16日）6時的交代「死線」後仍未回覆，數百名市民今晚因此再到新城市廣場投訴。新城市廣場詢問處職員忙於影印表格，讓市民反映意見。至晚上近8時半，有示威者持咪表示，禾輋及田心警署已開出警車到來，呼籲其他人自行決定去留，示威者聞言非常激動，但無人離開。

另一女子持咪表示，自言是一般沙田市民，無黨無派，要求商場職員派出代表與示威者對話。一名職員表示沒有報警。

新城市廣場詢問處附近的商舖已全部提早落閘，示威者集體填表向商場投訴，亦高呼「交代」。立法會議員林卓廷在場呼籲示威者冷靜，惟示威者仍情緒激動。

昨晚（15日）已有數十名市民一度聚集新城市廣場4樓詢問處，要求商場所屬的前晚為何讓警察進入商場圍捕示威者。但當時未見有新地人員到場解釋，市民因此定下今晚6時的交代「死線」。

新地昨日已發出聲明，稱新城市廣場有多個出入口之公共通道，包括通往沙田港鐵站及巴士總站等通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。新地並重申，事前並不知悉警方前晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人無法順利離開，新地對有顧客、途人和商戶受影響深表遺憾和難過。

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