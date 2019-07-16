【逃犯條例．沙田示威．多圖】市民聚集新城市廣場　促新地交代放警入內 (23:35)

【23:35】一名婦人在商場跌倒，指稱被人推跌，與其他人爭執。有人指摘她撞人，又有人指摘她拍攝其他人，她被數人追趕，走到商場上層露天平台位置，情緒激動。
【23:00】聚集的市民稍為減少，主要集中在中庭一帶，往大會堂方向位置場面冷清。
【22:15】商場詢問處無職員駐守，未獲回應的市民把訴求貼在詢問處枱上，如同「連儂牆」。有人在旁放置「借用商場文具紙張付款處」，有市民把錢放下。
【22:05】市民散落商場不同位置，但人數未見減少。有人在商場中庭的柱上張貼標語及便條。
【21:45】大批市民聚集在商場通往大會堂方向的樓梯及地面，坐着休息。
【21:40】地庫停車場附近環境悶熱，示威者表示要退回商場「交表格」、「涼陣冷氣先」。
【21:30】逾百示威者聚集在地庫停車場繳費處的員工休息室外，高呼「釋放工作人員」。
【21:25】大批示威者已離開新城市廣場詢問處，現場只餘下小量市民，部分人在櫃枱寫告示貼，批評「新城市廣場出賣港人」。另外，商場地面仍有不少人聚集。
【21:05】再有一名職員身體不適，救護人員到場將他送院。職員最終自行步行離開。在場市民均為他讓路。
【20:58】有詢問處職員似身體不適，其他職員為他撥扇，市民遞上水和紙巾，有市民建議先讓他離開，並高呼「讓路」，該職員自行離去。
【20:50】一名女子持咪自稱是社工，也是沙田居民，希望幫助大家協商，表示原則是不受傷不流血。現場詢問處職員多為訓練生或顧客服務職員，女子要求職員答覆可否聯絡高層回應。有示威者表示，不滿商場方面由昨日到現在一直未有正式回應，要求現場詢問處主管交代。
【20:35】沙田新城市廣場內前晚（14日）爆發警民混戰，有網上片段顯示，兩名職員當晚帶領一批防暴警察進入商場。商場所屬的新鴻基地產在今晚（16日）6時的交代「死線」後仍未回覆，數百名市民今晚因此再到新城市廣場投訴。新城市廣場詢問處職員忙於影印表格，讓市民反映意見。至晚上近8時半，有示威者持咪表示，禾輋及田心警署已開出警車到來，呼籲其他人自行決定去留，示威者聞言非常激動，但無人離開。
另一女子持咪自言是一般沙田市民，無黨無派，要求商場職員派出代表與示威者對話。一名職員表示沒有報警。
新城市廣場詢問處附近的商舖已全部提早落閘，示威者集體填表向商場投訴，亦高呼「交代」。立法會議員林卓廷在場呼籲示威者冷靜，惟示威者仍情緒激動。
昨晚（15日）已有數十名市民一度聚集新城市廣場4樓詢問處，要求商場解釋前晚為何讓警察進入商場圍捕示威者。但當時未見有新地人員到場解釋，市民因此定下今晚6時的交代「死線」。
新地昨日已發出聲明，稱新城市廣場有多個出入口之公共通道，包括通往沙田港鐵站及巴士總站等通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。新地並重申，事前並不知悉警方前晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人無法順利離開，新地對有顧客、途人和商戶受影響深表遺憾和難過。
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