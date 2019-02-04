【書展2019】書展周三開鑼　特首辦：林鄭不出席相關活動　貿發局籲示威者勿騷擾市民 (21:47)

【20:30】今年書展明日（17日）開鑼，有來自39個國家及地區，共686家參展商參與，為歷屆最多。香港貿易發展局副總裁周啟良表示，因應有可能發生的示威事件，會有相應安排，並已增強保安，他表示，未有計劃關閉展覽，預計今年入場人數約為100萬。

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周啟良表示，對於示威「無得擔心咁多」，會持續檢查網上信息。他又說，書展是在炎炎夏日為讀者提供好去處，是「很美好的一件事」。他續指出，書展舉辦至今至第30屆，過往亦曾經歷過風雨，如2003年SARS疫情，同樣為書展帶來影響，但書展亦未曾停辦過。

他表示，了解年輕人希望就示威帶出政治理念，但希望書展與示威二事不會有衝突，也希望示威者不會騷擾到市民看書買書。他指出，當示威牽涉到秩序及公眾安全時，就不能容許，若遇到上述情况，不排除會邀請相關人士離場，但他強調不希望發生此事，亦未有透露具體相應對的保安措施詳情。

書展明日（7月17日）起，一連七天至下周二（7月23日），於灣仔香港會議展覽中心舉行。

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