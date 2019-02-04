【逃犯條例．九龍遊行】女子疑被誤認探員　女教師等3人涉禁錮提堂准保釋 (19:49)

三名被告分別為報稱廚師的首被告黃子隆（31歲）、報稱大專學生的次被告吳睿哲（23歲）及報稱中學教師的第三被告蘇瑋善（24歲）。

三名被告被控一項非法禁錮罪。控罪指出，三名被告於2019年7月7日在香港九龍旺角山東街與西洋菜街交界非法禁錮X，對她造成不利，並違反其意願而將她禁錮。首被告另被控一項非禮罪。控罪指出，他於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜街交界非禮X。辯方申請押後以待警方進一步調查，包括尋找相關目擊證人和其他在逃者等。

據了解，事主X案發當日在旺角逛街並與外國朋友網上聊天期間，遭一名不知名女子上前質問X在做什麼，並想搶走X的電話但不成功，其間首被告出現，涉捉住X的手腳，X不斷叫救命和掙扎，但因被首被告捉緊而未能離開，同時首被告疑觸碰到X的乳房，下體亦緊貼X的臀部一段時間。數分鐘後，次被告及第三被告出現並加入，捉住X的手不讓她離開，X幾經掙扎後才可以離開現場。

警方其後從網上找到一段記錄了案發經過的影片，經調查後鎖定三名被告。警方昨日（15日）到三名被告的居所拘捕。三名被告警誡下保持緘默，事主X到醫院驗傷，發現前額、手腳及前臂均有多處瘀傷。

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