【港鐵縱火案】醫生：確診妄想症10年病情均受控　裁判官：涉縱火者「做戲好叻」 (18:19)

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死者張錦輝（終年60歲）自2007年在東區醫院覆診精神科。2012年起擔任其主診醫生的鍾沛然表示，張於2007年確診妄想症，曾幻想政府和前同事害他，更幻想有人殺死其兒子，但入院治療後病情得到控制，直至2016年11月會見醫生時，也沒有再出現幻覺和暴力傾向。

鍾沛然續說，因張錦輝最少6年沒有暴力問題，他只需每3至4個月見醫生，但仍需每月打針。鍾形容張錦輝病識感「非常好」，知悉自己病情，又準時覆診和打針，「好有禮貌、好合作」，跟進其個案的社康護士及社工也沒有察覺他有異樣。

死因裁判官高偉雄稱，張在醫生面前「做戲好叻」，因張妻證供提及張錦輝的病情一直沒有好轉，甚至轉差。鍾沛然回應稱，張可能於案發時壓力較大，而張妻從未一同應診，醫生不能知悉其家中表現。

高官續問，能否估計張錦輝案發時是否受精神病影響。鍾沛然稱，沒有得到相關案件資訊，若張在事件中有提起妄想情況，有可能是復發，錯以為其他人會傷害他；而打針不是一定能控制妄想症，張仍會受家庭及經濟壓力影響，估計張或因與妻子矛盾增加，最終導致復發。

高官形容，這類精神病人猶如「行緊的炸彈」，或可能隨時令市民受害，詢問是否有更多資源可支援病人。鍾沛然回應稱，張錦輝較一般病人多資源，亦有社工跟進，接受兩次戒賭服務及新一代精神科藥物治療等。至於張在縱火案發日沒有如期打針，護士曾3次致電他也不獲回應。聆訊明（17日）續。

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