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【逃犯條例．Emily Online】清場指揮官陶輝升職？ (18:14)

警方新界南總區應變大隊外籍總警司陶輝（Rupert Dover），一直被指有份喺6月12日金鐘清場行動中下令向示威者開槍。有眼利網民喺連登討論區發帖，話留意到上星期日九龍大遊行期間，陶輝膊頭官階仲係總警司，呢個星期日喺沙田清場期間已經變咗助理處長，仲質疑佢點解咁快升咗職。

Emily查返政府電話簿，見到本身係新界南總區副指揮官嘅陶輝，𠵱家身兼署理新界南總區指揮官。Emily就問過警方消息人士，佢就話原本新界南總區指揮官黎德禮（Patrick Laidler），因為身體抱恙請咗病假，由陶輝署任住先。查實警方高層升職信（yes letter）通常都係年尾派發，消息人士就話，上年年尾升職信就未見有陶輝份。不過陶輝咁積極參與「踏浪者行動」（Operation Tiderider），今年年尾會唔會更上一層樓、坐正做助理處長，我諗Emily同好多網民都好關心。

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