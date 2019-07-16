老婦打止嘔針後肺炎亡　上門私家醫生：曾建議事主入院惟遭拒絕 (17:41)

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當晚負責為事主賴來香（終年75歲）診治的上門醫生司徒敬豪為急症科醫生，現於「香港急症中心有限公司」工作。他曾就此事於2016至2018年間撰寫3份醫療報告，遭裁判官黃偉權發現首份醫療報告出現多處錯處，當中包括寫錯患者的姓名、將老婦的性別寫為男性等，需在另一份醫療報告修正，批評「一份咁簡單嘅報告，點解咁多嚴重分別」，司徒其後承認自己犯下低級錯誤及致歉。

司徒敬豪供稱，當日得知事主便祕、肚痛和食慾不振，患有支氣管擴張和類風濕關節炎，需長期服用類固醇，尿道亦有發炎。事主當時清醒，曾舉高手及側身讓他進行血壓和肛門鏡檢查。他又表示，當日同時發現事主有脫水、高血壓、疑似炎症等狀況，故建議家人即時為事主安排入院，惟遭家人拒絕，他遂為患者處方止痛、生理鹽水等藥物，並為事主補充她已用光、針對其長期病患而處方的藥物，又應事主的女兒要求為患者打止嘔針。

司徒敬豪續稱，由於事主當時躺在牀上、情況虛弱，故只能對其胸前用聽診器，無法向背部用聽診器，當時沒聽到病人肺部有雜音。黃官質疑他未有為患者作全面檢查，司徒敬豪解釋，他已在有限資源下為事主作全面檢查。

至於涉案的止嘔針，專家報告分析，司徒敬豪事後撰寫的醫療報告未有解釋使用該止嘔針的原因，又提到該針藥會產生神志不清、影響呼吸的副作用，故對老人而言必須小心使用。司徒敬豪回應說，事主當日有「作悶作嘔」情況，家人亦拒絕送她入院，故決定為患者注射50微克劑量，又稱自己行醫20年以來，未曾目睹患者因此針藥導致氣管栓塞。

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