【逃犯條例】劉業強：「分區戒嚴」可望回復社會正常運作 (17:43)

對於有報道指政府考慮「分區戒嚴」，劉業強認為，政府規範香港某些地方不可以遊行，可能因為全港很多地方都有遊行申請，令市民和營商者受到太大影響，若有此想法，可能希望社會回復正常運作，減少對市民滋擾。他表示，2014年佔領運動後也需要一段時間，香港的經濟才能回復，若示威影響香港國際形象和投資環境，每個市民都會受影響。

劉業強認為，警方嚴正執法對香港法治和國際形象有重要作用，如影響警方士氣或工作，對香港完全無好處，希望市民和警方保持良好關係，他相信警隊專業執行其工作。

他早前以「聖人都有錯」形容特首林鄭月娥在修訂《逃犯條例》的工作，他今稱無政府十全十美，政府已聽到市民關注居住方面的訴求，他認為政府在這刻應果斷增加房屋供應，不應該逃避、「怕推唔郁」，否則怨氣不能解決。

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