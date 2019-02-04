九龍灣觀塘啟德50智慧燈柱運作　資科辦：有共識後啟用收集車牌號碼等功能 (16:40)

資科辦指出，智慧燈柱的智能裝置有交通探測器和全景攝影機，以及氣象感應器及空氣質素感應器等，收集氣象、空氣質素及交通快拍情況，加強城市及交通管理。燈柱上的攝影機只會對着及拍攝公眾地方，所有已安裝攝影鏡頭的燈柱，都會貼上「攝影機運作中 收集城市數據」的中英雙語貼紙。

已啟用的50支燈柱中，只有其中兩支的鏡頭啟動了「交通快拍」功能，影像在燈柱內處理，降低解像度並傳送至資料一線通作開放數據後，隨即刪除。資科辦強調，智慧燈柱的攝影機無人臉識別功能，拍攝到的影像不會傳送到第三方作人臉識別應用。

智慧燈柱使用的無線射頻識別（RFID）技術，由物流及供應鏈多元技術研發中心研發，資科辦稱裝置「只是電子標籤，發出信號，沒有收集數據的功能，也不能讀取其他裝置的資料」；裝置其中一個用途是配合視障人士手杖系統，為視障人士導航。

多功能智慧燈柱試驗計劃為期3年，在人流車流較多的中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙嘴、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱，目的是推動香港的智慧城市發展，以及支持5G無線網絡的建設。

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