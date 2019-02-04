九龍灣觀塘啟德50智慧燈柱運作　資科辦：有共識後啟用收集車牌號碼等功能 (16:40)

為期3年的多功能智慧燈柱試驗計劃上月已開始，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支智慧燈柱啟用。政府資訊科技總監辦公室表示，有見市民對燈柱部分應用可能涉及私隱的關注，會待更廣泛諮詢及社會有共識後，才啟用攝影機收集車牌號碼計算各類別車輛使用道路數量、監察非法傾倒建築廢物黑點，以及運輸署藍牙交通探測器功能。
資科辦指出，智慧燈柱的智能裝置有交通探測器和全景攝影機，以及氣象感應器及空氣質素感應器等，收集氣象、空氣質素及交通快拍情況，加強城市及交通管理。燈柱上的攝影機只會對着及拍攝公眾地方，所有已安裝攝影鏡頭的燈柱，都會貼上「攝影機運作中 收集城市數據」的中英雙語貼紙。
已啟用的50支燈柱中，只有其中兩支的鏡頭啟動了「交通快拍」功能，影像在燈柱內處理，降低解像度並傳送至資料一線通作開放數據後，隨即刪除。資科辦強調，智慧燈柱的攝影機無人臉識別功能，拍攝到的影像不會傳送到第三方作人臉識別應用。
智慧燈柱使用的無線射頻識別（RFID）技術，由物流及供應鏈多元技術研發中心研發，資科辦稱裝置「只是電子標籤，發出信號，沒有收集數據的功能，也不能讀取其他裝置的資料」；裝置其中一個用途是配合視障人士手杖系統，為視障人士導航。
多功能智慧燈柱試驗計劃為期3年，在人流車流較多的中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙嘴、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱，目的是推動香港的智慧城市發展，以及支持5G無線網絡的建設。
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