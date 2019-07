黃之鋒陳志全Gmail疑遭「政府級入侵」 (16:35)

據兩人於帖文附上的截圖所示,Google稱兩人的Gmail帳戶被「受到某些政府支援的入侵者」入侵,而對方「可能正試圖竊取您的密碼」,要求二人加入「進階保護計劃」,以確保其帳戶安全。

陳志全回覆本報查詢時,稱自己於早上11時左右收到有關通知,過往佔領運動時「印象中」也收過類似通知一次。他表示收到通知後,已為帳戶設置「雙重認證」加強防護,並透露除自己外,人力主要電郵、部分人力職員和前主席的電郵都收到此一通知。

他認為,每逢香港政治敏感的時候,類似的入侵事件都會增加,形容「目的十分明顯」。

Government-backed attackers may be trying to steal my Google password. This is what I received today morning. pic.twitter.com/rDoIz6fvUU— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) July 16, 2019