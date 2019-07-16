【逃犯條例．沙田示威】理大畢業生涉警署襲3警提堂准保釋 (16:45)

前日（14日）沙田反修訂《逃犯條例》遊行後爆發警民衝突，一名理大應屆畢業生涉嫌參與非法集結被捕及帶返警署調查，之後被指在警署內襲擊3名警員。理大生今午（16日）就3項襲警罪被押至沙田裁判法院應訊，控方表示需時進一步調查，申請將案件押後，但反對被告保釋。惟裁判官聽畢雙方陳辭，批准被告保釋外出至8月27日再訊。
23歲被告林梓和報稱無業，他被控3項襲警罪。控罪指出，被告涉於今年7月15日在葵涌警署301C室，襲擊3名正當執行職務的警務人員，分別為：警員許智星、警員焦國榮及警員梁健聰。至於被告涉因參與非法集結被捕，有關控罪今日未有處理。
控方透露，被告7月14日在沙田新城市廣場涉嫌參與非法集結被捕，其後遭帶返葵涌警署調查期間，被告突然發難，指罵並用頭撼向其中一名警員，之後拳打及抓傷另外兩名警員。
另外，辯方透露，被告剛從理大酒店及旅遊管理系畢業，仍未就業。
裁判官最後允許被告以現金及人事各一萬元擔保，其間每晚10時至凌晨6時不得外出，每日均須到警署報到，並將案件押後至8月27日再訊。
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