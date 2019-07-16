【逃犯條例．沙田示威】男生涉咬斷警手指　准保釋禁踏足新城市廣場 (16:04)

前日（14日）沙田反修訂《逃犯條例》遊行後爆發警民衝突，警方進入沙田新城市廣場搜捕示威者期間，有警員試圖制服一名示威者時，遭對方咬斷手指，該示威者事後被捕。報稱學生的被告今午（16日）由醫院被押到沙田裁判法院，他被控4罪，控方申請押後案件以作進一步調查，並反對被告保釋，惟裁判官批准被告保釋，將案件押後至9月10日再訊。
22歲被告杜啟華報稱學生，他戴着口罩出庭應訊，並由大律師石書銘代表。被告被控一項襲警、兩項有意圖傷人及一項未能在規定下出示身分證明文件罪。據悉，被告剛剛從港大營養科學系畢業，現職證券行合規工作（compliance），仍未過試用期，現時與家人同住。
大批市民今到庭旁聽，80個公眾座位全部坐滿，部分市民甚至要站立旁聽。控方申請押後案件以進一步調查，包括向受傷警員錄口供、翻查沙田一帶的商場的閉路電視，及索取醫生報告和進行科學鑑證。
控方認為案情「絕對非常之嚴重」，被告重犯機會大，反對被告保釋。辯方反指控方案情屬單方面，被告亦無案底，希望法庭允許保釋。裁判官考慮後，批准被告以現金及人事各1萬元擔保，其間每晚12時至凌晨6時不得外出，逢星期一、三、五、日到警署報到，不得踏足新城市廣場等。
針對被告的襲警控罪指出，被告涉於本年7月14日晚上9時53分至9時55分之間，在沙田新城市廣場第一期L3層381舖「LONGCHAMP」外，襲擊執行職責的警務人員，即警員20355葉卓軒。
兩項有意圖傷人罪則指稱，被告涉於同日同時，在沙田新城市廣場第一期L3層381舖「LONGCHAMP」及398-398A舖「COACH」外，分別意圖使高級警司70206梁子健，以及偵緝警長54112梁啟業身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害上述兩名警務人員。
至於未能在規定下出示身分證明文件罪指出，被告涉於同日在沙田新城市廣場第一期L3層398-398A舖「COACH」外，身為須隨身攜帶身分證明文件的人，而未能在警員23491陸健明規定下，出示身分證明文件以供查閱。
控方讀出簡單案情，指出警方於7月14日晚上7時起，曾8次警告在沙田一帶的示威者將會清場，惟被告沒有理會，更於案發時先用雨傘打一名警員頭部；及後有高級警司及偵緝警長支援，被告再施襲，並於拒捕掙扎時，導致高級警司右手無名指骨折，及咬斷偵緝警長右手無名指。
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