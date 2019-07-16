老婦接受私家上門診症服務後死亡　死因庭展開聆訊 (15:00)

死者賴來香（終年75歲）為印尼華僑，她生前患類風濕關節炎、骨質疏鬆、支氣管擴張及曾有腎石，外出時需使用輪椅。

與她同住的女兒江芝嫻供稱，母親於2016年3月23日稱「肚谷住痛，幾日冇大便」，希望入住養和醫院，她其後經網上得悉「香港急症中心」能提供救護車服務，遂致電查詢。江芝嫻指出，香港急症中心當時稱救護車未能提供即時服務，中心的醫生亦稱「便秘好少事」，建議她改用中心的上門醫生服務，上門醫生於當日下午4時多到場。

江芝嫻指出，醫生閱畢母親的病歷和藥物後進房為她檢查，其間稱其肛門流血，江芝嫻後來離開房間兩至三分鐘，回房後醫生已完成檢查。她形容母親當時平躺、面色蒼白和沒反應，她雖感奇怪，但認為母親正在睡覺，「自己放一萬個心，醫生喺到，醫生搞得掂」。醫生其後向她查詢母親服用的藥物，以及抄下相關藥名，又為其母開藥和營養粉，並告知家人，母親當晚9時便能排便，明早仍感不適可致電他或入院，收取3800元的診金後離開。

江芝嫻又指出，她為母親預備營養粉後，發現母親失去呼吸，她即時報警及為母親做人工呼吸，母親被送往將軍澳醫院後，至晚上7時證實不治。

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