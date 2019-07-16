4男認狎中一女生　本月30日判刑 (14:44)

4名被告依次為任職運輸工人莫子軒（現年21歲）、曾就讀VTC的學生陳浩賢（現年21歲）、健身中心接待員林永聰（現年24歲）及廚師鄭栢杰（現年26歲）。

案情指出，2017年1月26日晚上11時，首被告邀請X到新翠商場的平台喝酒和聊天，至翌日凌晨，第二至第四被告問X要否一起上廁所，X答應。X轉身入女廁後，第四被告尾隨並「揸」X的胸部和臀部，再把X推入男廁廁格內，要求X替他口交，再與X性交，其時第二、第三被告在旁觀看。至第四被告完事，第三被告緊接與X繼續性交，再推X的頭部為他口交逾30分鐘，同時首被告從後方與X性交，其後輪到第二被告。

各人完事後，第二被告送X回家，同日下午他約X午餐，為她購買「事後丸」；至晚上，第一被告約X到酒吧會面，恐嚇X稱不能將事件告訴他人，否則當各被告還押時，X會被綁架、被車撞死及在叢林中捱餓。

同年3月，X向社工透露事件，但拒絕報警，經社工游說數個月後，X於同年7月報警。警誡下首被告稱曾與X交往兩個月，案發當日X被摸胸時，沒有說不情願。第四被告則稱X是首被告的女朋友及妓女，性交時X沒有反抗。

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