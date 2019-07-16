【港鐵縱火案】醫生：涉縱火漢確診妄想症10年　案發當日缺席打針 (14:49)

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沙田威爾斯親王醫院精神科醫生黃文豐供稱，死者張錦輝（終年60歲）以往在東區醫院精神科覆診，紀錄顯示他於2007年確診妄想症，認為政府和以前同事針對他和家人；及有暴力傾向，曾捏兒子頸部。張錦輝病識感較差，知悉自己有病，但「食藥唔乖」，故醫生以定期打針藥代替他服藥。縱火案發日即2017年2月10日，張錦輝原定要打針藥，但他缺席。

死因裁判官詢問，若病人沒有覆診打針，醫生會如何處理。黃文豐供稱，醫生會聯絡社康精神科護士，護士會家訪或致電病人，以他經驗，病人大約一星期後可再次打針；又表示醫生高度關注有暴力紀錄的病人。

由2013年至2017年初跟進張錦輝的社工黃佩菁供稱，張錦輝有賭博、欠債、家人關係疏離等問題，子女亦知道父親欠債，令家庭經濟拮据，但張未能戒賭。張錦輝曾稱，每月需歸還3000至4000元欠款，令他未能「畀家用」，讓他感到緊張。

黃佩菁表示，雖張錦輝在2007年有暴力紀錄，但之後情況穩定，2013年已轉為普通個案，毋須規定按時會見社工，她每3個月會與張會面一次，不時電話聯絡張妻。

黃佩菁續說，張錦輝有準時覆診及打針，與他會面時其精神情況穩定，「藥物治療得幾好」。張錦輝亦曾多次向她提及妻子想離婚，張的反應是「唔會簽（離婚文件），不過我接受」。兩人於2017年1月底最後一次會面時，張錦輝明言沒有傷害自己或他人的想法。至於張妻有否投訴丈夫精神狀態轉差，黃佩菁稱不記得，但有教對方如何應對丈夫精神有異常。聆訊下午繼續。

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