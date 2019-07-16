【逃犯條例．沙田示威】眾志朱恩浩廖偉濂被捕　警入屋搜查 (15:04)

下午近2時，廖偉濂在律師陪同下，被兩名探員押返上水住所搜查，其間廖偉濂不斷高呼「和平示威無罪」、「黑警濫權可恥」。探員在屋內逗留約15分鐘後離開，沒有帶走任何證物。

香港眾志批評，由反三合會行動組接手案件是「不合情亦不合理」，質疑警方是否意圖把沙田示威和香港眾志與三合會拉上關係。眾志又提到，現時所有在沙田衝突後被扣留於馬鞍山警署的人士，均由沙田區重案組跟進調查。

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