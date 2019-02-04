【逃犯條例】蔣麗芸：非常時期應停批不反對通知書　區諾軒：等同剝奪和平集會自由 (10:10)

蔣麗芸倡停批遊行 民主派斥「斬腳趾避沙蟲」

蔣麗芸表示，目前反對《逃犯條例》修訂風波陷入僵局，政府可做的不多，但示威者訴求不斷增加，且一些集會遊行已變質，故盧偉聰應評估每次遊行的申請，若認為會引發公共安全危機，就應暫停批出不反對通知書。區諾軒則認為，不批出該通知書，就等如市民連最基本的集會自由也沒有，「是否要曲線繼續證明和平集會是沒有用的」，和平集會人士的權利應受到尊重。

對於周日沙田區遊行後爆警民衝突，區諾軒表示，現時出現「人民鬥人民」情况，是特首林鄭月娥不回應民眾訴求所造成，他亦指出當日警方進入商場拘捕示威者是不必要，反而導致市民恐慌及被困。蔣麗芸認為警方入商場只是想拘捕違法示威者，若不進商場，可能會出現有示威破壞店舖等混亂情况。

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