【逃犯條例．短片】大埔連儂隧道遭貼旭日旗　有市民到場撕走 (14:06)

上水居民黃先生稱，對行為不明所以，「黐其他國旗代表咩？有外國勢力？」他稱，若新貼字句阻礙他觀看原先留言，會逐張撕走，又表示尊重言論自由，但不應將意見蓋過別人留言，張貼者可於空白地方表達自己意見，隧道仍有空位。

大埔居民吳婆婆稱，影印了代表其心聲的報章專欄文章，「花了9元印，有3篇」。在旁幫助吳婆婆張貼的彭小姐稱，人人都有表達意見自由，故不會撕走其他人標語。

市民杜先生反對隧道貼滿意見，「周圍黐，搞到烏煙瘴氣」，他稱年輕人可和平遊行，但不應訴諸暴力，影響他人生活，「遊行咪遊行，我都有去遊行（6月9日），遊行完咪走，唔好影響人生活，仲要喺鬧警察，成班廢青，香港還會有前途嗎？」

【09:25】大埔連儂隧道遭人貼上多張旭日旗及多國國旗。凌晨2時許，市民連先生及數名市民於連儂隧道「護牆」期間，突然有約40至50人衝入隧道，在連儂牆上張貼多張旭日旗，以及德國、日本、美國、意大利等國國旗與印有「八國聯軍」字眼的告示。連先生說，該批人士「有老有嫩」， 當中有一名媽媽攜同子女到場張貼告示，他目測，該批人士中最年輕的為約14歲。連先生表示，該批人士曾以粗言穢語要求在場人士不要拍照，他們逗留約10分鐘後往大埔墟方向離去。現場地面留下盛有膠水的水桶。

警方接報到場檢走水桶調查，案件列發現可疑人處理。

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