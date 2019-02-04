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【逃犯條例．多圖】海富中心絕食者苦行至禮賓府　張超雄：2400市民參與 (22:36)

《逃犯條例》修訂風波未息，十多名絕食者今晚（15日）由金鐘海富中心苦行至禮賓府，要求與特首林鄭月娥對話。絕食者中有人已絕食逾290小時，部分人需要以輪椅代步，由他人推行。有份參與絕食的立法會議員張超雄稱，有2400名市民參與行動。

絕食者起步前，年逾七旬、已絕食逾10天的陳伯透過信件表示，昨日（14日）的沙田警民衝突令他心碎，政府不回應訴求才導致今日局面。前往禮賓府途中，陳伯要求警方開路予所有參與者到禮賓府正門，防暴警察在場戒備。

張超雄在facebook表示，部分絕食者血糖偏低、頭暈腳軟，他亦肚瀉，「但縱使路有幾難行，我哋都要齊上齊落」。

至晚上約10時半，大會表示林鄭月娥仍沒有現身，惟陳伯與其他絕食者身體狀況愈來愈差，亦擔心在場人士安全，決定撤回海富中心繼續絕食，在場人士聞言鼓掌叫「好」，在張超雄帶領下高叫「林鄭下台」，亦有人高呼「多謝陳伯」。

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