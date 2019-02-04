【逃犯條例．多圖】海富中心絕食者苦行至禮賓府　張超雄：2400市民參與 (22:36)

絕食者起步前，年逾七旬、已絕食逾10天的陳伯透過信件表示，昨日（14日）的沙田警民衝突令他心碎，政府不回應訴求才導致今日局面。前往禮賓府途中，陳伯要求警方開路予所有參與者到禮賓府正門，防暴警察在場戒備。

張超雄在facebook表示，部分絕食者血糖偏低、頭暈腳軟，他亦肚瀉，「但縱使路有幾難行，我哋都要齊上齊落」。

至晚上約10時半，大會表示林鄭月娥仍沒有現身，惟陳伯與其他絕食者身體狀況愈來愈差，亦擔心在場人士安全，決定撤回海富中心繼續絕食，在場人士聞言鼓掌叫「好」，在張超雄帶領下高叫「林鄭下台」，亦有人高呼「多謝陳伯」。

逃犯條例 相關報道：

新聞行政人員協會：強烈譴責針對記者暴力行為

新地聲明：事前不知警進商場行動

林鄭晤新民黨 與葉劉握手合照

「沙田一隅」否認百步梯有暴力行為 稱成員被警司撞擊

建制派：譴責連串衝擊行為 任志剛：支持警察盡忠職守

向中央請辭？林鄭：仍有承擔熱誠繼續任內工作

民主派轟警將室內變戰場 籲雙方武力降溫免港「萬劫不復」

林鄭稱襲警示威者「暴徒」

民陣：始作俑者林鄭 民權觀察：政府任由衝突蔓延極不負責任

市民自發清垃圾 沙田法院大樓外牆遭塗污

張炳良望政府放下身段回應 切忌令警方作為磨心

沙田遊行後衝突釀28傷 兩人嚴重

盧偉聰探望受傷警 讉責示威者暴力行為

沙田市面一片狼藉 有傷者稱下肢無感覺