【DSE放榜】浸大傳理學電影主修大熱　近50人爭一學額 (22:33)

據9間參與聯招大學提供的資料，部分學科超過30人爭一個學額，包括教大的中國歷史教育榮譽學士平均34.9人爭一席、體育教育榮譽學士平均32人爭一席、幼兒教育榮譽學士平均30.7人爭一席。此外，浸大體育及康樂管理文學士平均33.7人爭一席、公大酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士平均31.8人爭一席、理大酒店業管理（榮譽）理學士學位平均30.4人爭一席。

一般大類收生的學科亦較多人報讀，中大工程學及理學分別有304及374個學額，獲2232及1901人報讀；港大文學士有347個學額，共1643人報讀；浸大理學士有206個學額，有1500人報讀。

港大醫學院拒透露報讀人數

本報向兩大醫學院查詢報讀醫科的人數，港大醫學院發言人沒透露數字，稱近日社會籠罩衝突和矛盾氣氛，市民需要喘息和接受治療，大學其中一項功能乃引領和服務社會，故港大醫學院決定不會再就收生情況作任何公布，以免引起不必要議論，避免加劇社會負面情緒。中大醫學院表示，暫未收到有關聯招改選後的資料，而持國際文憑（IB）成績非聯招入學申請，共收到約200宗，與往年相若，會陸續發取錄通知。

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