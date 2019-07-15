【逃犯條例．Emily Online】林鄭晤新民黨　與葉劉握手合照 (17:51)

修訂《逃犯條例》爭議未息，身為行會成員嘅新民黨主席葉劉淑儀，近期多番為「妹妹」特首林鄭月娥獻策，例如「快閃落區」、向港人道歉等。今日（15日）早上，林太同葉太及另一名新民黨立法會議員容海恩會晤，係林太喺連串反修例事件發生後，首次同新民黨正式會晤。
據新民黨facebook專頁上載合照所見，林太和葉太握手合照，林太更面露笑容，會面氣氛似乎非常融洽。
而喺新民黨facebook帖文上，葉太就政治、民生、房屋、教育等多方面議題向林太提出建議。當中葉太就同林太講，政府新聞統籌及宣傳工作嚴重不足，特別網絡上完全同社會脫節，政府應重整及加強宣傳工作，令今後政府公開回應做到「快、多、真」。
葉太又指出，政府喺「一國兩制」及港人價值觀論述方面，喪失咗話語權，認為港人珍重法治、自由、安定、繁榮、友愛、互助、勤奮等特質，政府必須全力維護。
帖文刊登短短一小時後，便吸引過百名網民留言，有人表示「支持特首！支持葉太」，有人認為「葉太只有你夠quali與林太商討」，亦有人質問葉太身為行會成員「為什麼這些意見以往沒有向行政長官反映」，更有人笑言此次會面是「姊妹connected」。
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