【港鐵縱火案】下身起火男人從後擁抱女子　目擊乘客：像要點着她 (17:34)

死因研訊主任今在庭上讀出乘客鄭澤然的供辭，指出當日在地鐵內聽到有男子說「死啦」後，有火飛向自己，令其右半身起火。鄭在地上滾動讓火種熄滅後，看到一名女子腰間起火，並縮在一旁求救，他遂上前拍熄對方身上的火種。

供辭又指，該名男子其後「施施然」、「慢慢行、若無其事，好似無着火咁」在車廂座位坐下，並望向該女子，更走近該女子並從後擁抱她，又將臉貼向該女子的背部，該女子則呼叫救命。鄭見狀上前踢該男子的臀部和腳，惟該男人「更攬實唔放」。鄭待列車到達尖沙咀站後離開車廂，他其後發現該女子被抱的位置變成一團大火，男人的下身則仍然着火。

案發當日的地鐵乘客鄧廣坤和葉嘉茵供稱，當日目睹一名男子從胸前的背包內取出透明液體，並高叫「你哋去死啦」等後，潑向其他乘客，車內隨即起火。

當日負責護送張錦輝到醫院的警員黎俊烯供稱，他當日於救護車內向張錦輝查問時，張錦輝承認用天拿水點火，因他「同老婆離婚，曾蔭權害死佢個仔」而要報仇。張錦輝其後昏迷。

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