【逃犯條例．沙田示威】民主派轟警將室內變戰場　籲雙方武力降溫免港「萬劫不復」 (16:46)

多名議員都批評警方昨日進入新城市廣場的做法，公民黨楊岳橋表示，昨日防暴警見人就打、噴胡椒噴霧，但現場不少只是消費的普通港人、旅客，斥行動「絕對有問題」、欠公眾交代。會計界梁繼昌亦說，不少市民當時在商場內用餐，惟警方卻稱「唔好食飯，你哋走」，質疑是否有意威嚇市民。

香港眾志常委羅冠聰指出，昨日被捕其中兩人為眾志成員，包括朱恩浩和廖偉濂，稱對於被捕狀況非常憤怒。羅冠聰表示，昨晚9時許，警方在沙田四面包夾示威者，當時僅得一條路可往新城市廣場，兩人撤退時無任何裝備，包括口罩、眼罩，手上亦無任何可威脅警察的物品。惟防暴警察突然衝出捉住兩人，有人不斷用警棍打廖偉濂背部、頭部，並將他與朱恩浩推至地上，有警員以腳踢廖偉濂，朱恩浩則被警以180度扭手腕，初步無斷手，要透過驗傷才知結果。

工黨張超雄稱，今晚（15日）絕食者將會往禮賓府，希望與特首林鄭月娥公開對話，並表示未來各區舉辦遊行示威，料會有許多大型衝突，呼籲各專業界別，包括社工、宗教及醫護界組織隊伍，在危險場合冀勿將武力升級，「民間只能盡力、最多用身擋」。張超雄呼籲林鄭月娥承擔責任、回應五大訴求。教育界議員葉建源稱，冀在立法會大會、保安事務委員會開緊急會議，將問題由街頭帶入議會，令議會內可有問責機會。

民主黨林卓廷指出，風暴由政府一手造成，警隊、市民變成磨心，示威者與警方使用武力均有升級趨勢，令他感非常擔心，呼籲不論是警方或示威者，都要將武力降溫，尤其警方掌握的武力是市民無法匹敵，如升溫將令港陷入「萬劫不復」。他亦呼籲示威者勿與警鬥武力級數，因若武力升溫，只會令警用更高武力鎮壓，憂慮一旦局勢惡化會造成更多人命傷亡。

對於民建聯提倡未來勿發不反對通知書予有可能出現衝突的集會，毛孟靜形容是「斬腳指避沙蟲」；至於會否暫緩未來的遊行，她則稱是本末倒置。

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