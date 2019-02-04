【逃犯條例．沙田示威】民主派轟警將室內變戰場　籲雙方武力降溫免港「萬劫不復」 (16:46)

昨日（14日）沙田遊行過後，新城市廣場內出現警民衝突，其間警方戰術受質疑，民主派今日召開記者會回應。民主派會議召集人毛孟靜批評警方一再包抄、驅趕示威者，將室內空間變成戰場，「絕對不能接受」，質疑警方在未得到新城市廣場業主同意下，大量警員進入其中，變成「困獸鬥」，要求警務處長盧偉聰公開解釋，向受影響商戶及市民道歉，並嚴懲涉事警員。她又斥特首林鄭月娥將港陷入一片混亂，呼籲公開面對市民。
多名議員都批評警方昨日進入新城市廣場的做法，公民黨楊岳橋表示，昨日防暴警見人就打、噴胡椒噴霧，但現場不少只是消費的普通港人、旅客，斥行動「絕對有問題」、欠公眾交代。會計界梁繼昌亦說，不少市民當時在商場內用餐，惟警方卻稱「唔好食飯，你哋走」，質疑是否有意威嚇市民。
香港眾志常委羅冠聰指出，昨日被捕其中兩人為眾志成員，包括朱恩浩和廖偉濂，稱對於被捕狀況非常憤怒。羅冠聰表示，昨晚9時許，警方在沙田四面包夾示威者，當時僅得一條路可往新城市廣場，兩人撤退時無任何裝備，包括口罩、眼罩，手上亦無任何可威脅警察的物品。惟防暴警察突然衝出捉住兩人，有人不斷用警棍打廖偉濂背部、頭部，並將他與朱恩浩推至地上，有警員以腳踢廖偉濂，朱恩浩則被警以180度扭手腕，初步無斷手，要透過驗傷才知結果。
工黨張超雄稱，今晚（15日）絕食者將會往禮賓府，希望與特首林鄭月娥公開對話，並表示未來各區舉辦遊行示威，料會有許多大型衝突，呼籲各專業界別，包括社工、宗教及醫護界組織隊伍，在危險場合冀勿將武力升級，「民間只能盡力、最多用身擋」。張超雄呼籲林鄭月娥承擔責任、回應五大訴求。教育界議員葉建源稱，冀在立法會大會、保安事務委員會開緊急會議，將問題由街頭帶入議會，令議會內可有問責機會。
民主黨林卓廷指出，風暴由政府一手造成，警隊、市民變成磨心，示威者與警方使用武力均有升級趨勢，令他感非常擔心，呼籲不論是警方或示威者，都要將武力降溫，尤其警方掌握的武力是市民無法匹敵，如升溫將令港陷入「萬劫不復」。他亦呼籲示威者勿與警鬥武力級數，因若武力升溫，只會令警用更高武力鎮壓，憂慮一旦局勢惡化會造成更多人命傷亡。
對於民建聯提倡未來勿發不反對通知書予有可能出現衝突的集會，毛孟靜形容是「斬腳指避沙蟲」；至於會否暫緩未來的遊行，她則稱是本末倒置。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 沙田 新城市廣場 警察 戰場 警務處 盧偉聰 民主派 香港眾志 編輯推介