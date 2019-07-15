【港鐵縱火案】疑兇妻：他精神病發曾企圖殺全家 (17:26)

死者張錦輝（終年60歲）生前任職夜更保安，於2017年2月10日下午六時許在金鐘站上車，背靠車頭駕駛門站立，當列車幕門關上及行駛途中，涉嫌將天拿水淋向女乘客，大叫「去死啦」，並用火機縱火。事後，張錦輝遭燒傷被送往醫院搶救，延至同年5月13日不治。

案發時與張錦輝正辦理離婚的妻子溫未嬌供稱，她和張錦輝在深圳結婚，育有一子一女，現時分別16歲及18歲，舉家在2005年來港定居，事發前一直與張錦輝同住。溫表示，張錦輝自女兒於2002年出生後已經有問題，脾氣暴躁及失眠，她起初不知原因。

溫續說，張錦輝其後於2005年發病，經常自言自語，直至有一次企圖自殺，欲拔除煤氣喉殺死全家，她隨即攬走女兒及向保安求助，張錦輝之後被送往東區醫院精神科，治療逾一個月，此後張需定時服藥及覆診。其後，張錦輝病情反覆，先後在2007年、2011年入院治療。

溫認為，張錦輝因居住、工作、爛賭、經濟差等問題，令他出現精神病，形容2005年家庭經濟狀况很差，「個女奶粉錢都無」。溫續稱，張錦輝2012至13年期間曾接受數個月的戒賭治療，病情一度好轉，兩年後再染賭癮，更欠下債務，情况變得嚴重，「沖緊涼自言自語鬧人、半夜又突然起身鬧人」。2015年兩人關係轉差。

溫稱，張錦輝於2017年病情惡劣，「仔女都驚佢」，一見丈夫在家「心情好驚」，他曾表示想一家人同歸於盡，有時又會不關爐火便離開住所。社工亦曾提醒她，其丈夫隨時會了斷自己的生命，亦教她和子女「避一避」。溫稱「無諗過佢會出去傷害人，諗住最多傷害我哋」。

溫表示，因子女非常害怕張錦輝，亦曾要求搬走，故於2017年初向張錦輝提出離婚，但張明言「唔會簽」，更要求兒子由他撫養，但兒子不願意，女兒亦寧願放棄學業搬遷往內地居住，當時張質疑溫想霸佔該公屋單位，更說「我死都死喺呢度」，惟最終事件未有定案，便發生事故。

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