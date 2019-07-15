【消委會報告】洗衣機冷氣機易壞維修貴　消費者滿意度不足八成 (16:13)

消委會以電話訪問1421個家庭，分析洗衣機、冷氣機、雪櫃、電視機和抽濕機的耐用程度，以及消費者對各品牌的滿意度。結果發現洗衣機/洗衣乾衣機出現毛病比率最高，各品牌平均達21%，最常見問題是喉管漏水或爆裂，佔整體故障總數的22%；其次是預設程式出現問題，例如未能按時完成洗衣程序，佔14%。其中毛病率最高的是惠而浦，達28%，該品牌產品機齡少於5年的故障率達16%，亦是各品牌中最高；毛病率最低的品牌是Panasonic，比率為16%，其機齡少於5年的故障率，則與金章、日立及三星一樣為12%，亦是各品牌中最低。

冷氣機方面，各品牌平均毛病率為18%，分體機毛病率達24%，窗口機則為15%。最常見問題是出現倒汗水或滴水，佔整體故障總數41%；其次是製冷失靈，佔31%。調查涵蓋的10個品牌中，格力牌的整體毛病率最高，達20%；樂信牌整體毛病率最低，為11%。消委會另只提供4個品牌的機齡少於5年故障率，其中最高的是大金，達18%；最低則是日立的6%。

其餘3種電器的毛病率，分別為電視機的15%、雪櫃的11%及抽濕機 的10%。

另外，洗衣機及冷氣機的維修費亦是五大家電中最高，其中洗衣機平均維修費為每次1083元，冷氣機平均每次維修費更達1471元。消委會指出，41%受訪者表示會在冷氣機仍能運作下更換新機，估計與冷氣機維修費高有關。消委會呼籲市民理性消費更換電器產品前應先考慮維修，並待產品無法運作時才更換；生產商亦應提供品質良好及耐用的產品，並調低維修費用。

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