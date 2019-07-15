兩巴士迷偷12巴士錢箱現金　認罪候判 (14:09)

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首被告陳家偉（21歲）與次被告蔡俊傑（21歲）共同承認12項盗竊罪，蔡另承認一項偽造文件罪。法官表示，案件押後期間需先索閱首被告勞教中心報告及次被告背景報告。

案情指出，兩名被告於去年8月下旬至9月期間，分別在上水劍橋廣場、洪水橋巴士總站、錦上路巴士總站、荃灣愉景新城巴士總站、上秀茂坪巴士總站及坑口北巴士總站，擅自登上12輛九巴及龍運巴士，偷取錢箱內金錢，並偷去其中5個錢箱，每次盗去1000至5000元不等。

巴士職員翻查閉路電視揭發事件，兩人最終被捕並在警誡下招認犯案。首被告帶警方到自己收藏的退役巴士，起回涉案5個錢箱；次被告則承認曾利用白色豐田私家車協助犯案，又承認使用假車牌覆蓋在私家車原本車牌上，辯稱避免「仇家」報仇毁壞其私家車。

翻查資料，本案次被告蔡俊傑是一名雙層巴士迷，早前因其購入的退役巴士遭人毁壞，遂「報復」用槌子打破一群「單層巴士迷」的收藏巴士擋風玻璃，又擅駕另外兩輛已退役巴士在屯門一帶暢遊。

蔡俊傑被捕後承認停牌期間駕駛、無第三者保險下使用汽車、刑事毁壞、未獲授權使用車輛，以及偽造文件等11項控罪，今年3月已被判監禁16個月。

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