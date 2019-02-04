【消委會報告．短片】13款洗手液含致敏防腐劑　僅2款與殺菌99.9%聲稱相符 (13:59)

13款含致敏防腐劑

消委會指出，清潔用品所含防腐劑可導致皮膚出現痕癢甚至患上皮膚炎，而「甲基異噻唑啉酮」（MIT）和「甲基氯異噻唑啉酮」（CMIT）可能會導致皮膚敏感，測試結果顯示，包括威露士、佳之選、JOSERISTINE、NaxoS、艾詩等13款樣本檢出CMIT/MIT，其中，2款威露士殺菌洗手液及威露士泡沫殺菌潔手液，所驗出CMIT/MIT未能符合歐盟規定（少於0.00015%）。而一款佳之選抗菌洗手液，驗出CMIT/MIT混合物總量高於內地及歐盟規定。

15款殺菌表現參差

消委會又檢測洗手液分別在殺滅金黃葡萄球菌及大腸桿菌的表現。結果顯示，15款抗菌洗手液樣本在殺滅大腸桿菌的表現參差，當中3款的殺滅率僅達41%以下；至於殺滅金黃葡萄球菌的表現，14款樣本的殺滅率均達99%以上，只有1款僅有81.1%殺滅效能。

消委會測試8款聲稱可「殺滅」或「消滅」99.9%「病菌」或「細菌」，測試結果顯示，僅2款在殺滅金黃葡萄球菌和大腸桿菌效率方面與聲稱相符；另外2款殺滅大腸桿菌的效率分別只有約33%和31%；而其餘4款的殺滅率則稍微低於聲稱。另有5款檢出游離甲醛。

5款一般洗手液殺菌表現佳

20款一般洗手液樣本中，其中3款偏鹼性洗手液可殺滅99.5%或以上金黃葡萄球菌和大腸桿菌，分別為小橄欖樹馬賽純洗手液、L'Occitane EN PROVENCE Verbena洗手液，以及無印良品洗手液。另外2款偏酸性洗手液，雅濃美國有機洗手液，其殺菌效能達85%，殺菌表現出色。消委會指出，過度使用殺菌劑反而可能助長細菌出現抗藥性，洗手液一些成分可能會增加用後皮膚出現不良反應的風險。

價格與質素無必然關係

消委會今次調查的35款洗手液樣本，各樣本售價懸殊，由最便宜、每瓶12元的澳寶綠茶洗手液與特惠牌蘋果味洗手液，至最貴、每瓶275元SABON Olive Oil Hand Soap，價格相差近22倍；若以每毫升/克計算，價錢介乎$0.02至$0.95，相差46倍，但整體評分方面，三款洗手液同獲4分，證明價格與質素沒有必然關係。

11款不含防腐劑或有害物質

#1 雅濃美國有機洗手液-薰衣草甘油 $52／355毫升

#2 小橄欖樹馬賽純洗手液（橄欖） $42／300毫升

#3 lavera 有機抗敏潔手液 $59／300毫升

#4 L'Occitane EN PROVENCE Verbena Liquid Soap $195／500毫升

#5 ecostore Bergamot & Aloe Vera Foaming Hand Wash $65／250毫升

#7 NATURE'S GATE Aloe Vera Liquid Soap $58／369毫升

#21 潔麗兒泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香 $18／250毫升

#22 牛乳石鹼綠茶成分香花味洗手梘液（含濃縮綠茶配方） $17／250毫升

#23 滴露泡沫殺菌潔手液-滋潤蘆薈 $29／250毫升

#30 Medikyu 消毒洗手泡沫 $30／250毫升

#31 WINZ 蘆薈精華洗手液 $20／250毫升

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