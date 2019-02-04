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【逃犯條例】民陣：始作俑者林鄭　民權觀察：政府任由衝突蔓延極不負責任 (13:25)

【13:25】民主派立法會議員發表聯署聲明，要求警務處長盧偉聰解釋進入新城市廣場執法行為，並公開向市民和受影響的商戶道歉，及嚴懲涉事警務人員。聲明又形容，如今港府是進入無政府狀態、「無人駕駛」，批評林鄭月娥將香港陷入一片混亂，呼籲林鄭月娥不要再躲避，走出來面對市民和民間五大訴求。

【13:02】周六及周日（13及14日）分別於上水及沙田舉行反修例遊行後雙雙爆發衝突。民陣發表聲明，表示事件始作俑者是「深潛多日」的特首林鄭月娥，認為如果政府有心保護前線警員，及不願再見到市民抗議期間受傷，政府應更積極回應市民訴求，警告如不回應民間要求成立獨立調查委員會，這場運動將會因警民衝突持續，造成無可挽回的人命傷亡。

民權觀察亦發聲明，表示警方與示威者之間的互相攻擊，只會傷害香港社會，在警民之間製造仇恨，無助解決現時的政治紛爭；又認為政府不回應市民的訴求，任由衝突蔓延及升級，是極度不負責任的行為，促請政府與市民對話，回應市民的訴求。民權觀察同時呼籲警方及示威者雙方應保持克制，避免再產生更劇烈的衝突。

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