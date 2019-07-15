【逃犯條例】建制派：譴責連串衝擊行為　任志剛：支持警察盡忠職守 (13:22)

【13:22】建制派立法會議員在立法會召開記者會，強烈譴責近日一連串衝擊行為，認為一連串衝擊已干擾市民正常生活，多名警員受傷，希望香港各界必須和平理性處理問題。聲明又稱，違法暴力衝擊者行為已超出反修例訴求，重申香港大多數人都是追求和平，呼籲市民不要包容此等有組織暴力行為，以免影響全港市民安全。
【12:49】周六及周日（13及14日）分別於上水及沙田舉行反修例遊行後雙雙爆發衝突。多方今日均就事件發表回應。行會成員、前金管局總裁任志剛表示，近日連番街頭暴力令他非常痛心，並譴責刻意鼓吹、協助及使用暴力的人，及全力支持每一位盡忠職守的警察。
他又認為連續不斷的暴力行為，將影響香港社會的經濟秩序，蠶食香港作為國際金融中心的根基，呼籲市民珍惜香港，以和平理性方式表達訴求。
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