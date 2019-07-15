【逃犯條例】建制派：譴責連串衝擊行為　任志剛：支持警察盡忠職守 (13:22)

【12:49】周六及周日（13及14日）分別於上水及沙田舉行反修例遊行後雙雙爆發衝突。多方今日均就事件發表回應。行會成員、前金管局總裁任志剛表示，近日連番街頭暴力令他非常痛心，並譴責刻意鼓吹、協助及使用暴力的人，及全力支持每一位盡忠職守的警察。

他又認為連續不斷的暴力行為，將影響香港社會的經濟秩序，蠶食香港作為國際金融中心的根基，呼籲市民珍惜香港，以和平理性方式表達訴求。

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