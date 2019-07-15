【消委會報告】13洗手液含致敏防腐劑　5款檢出游離甲醛（附名單） (12:10)

消委會測試35款洗手液，13款檢出致敏機會較高的防腐劑，當中3款檢出MIT（甲基異噻唑啉酮），8款檢出CMIT（甲基氯異噻唑啉酮），2款同時檢出CMIT和MIT。MIT及CMIT等防腐劑可導致手部皮膚痕癢，甚至令人患上手部皮膚炎。另外，5款樣本檢出游離甲醛，對甲醛過敏者須注意，即使接觸到低劑量亦可能引致皮膚產生不良反應，如過敏性接觸性皮膚炎、痕癢、紅疹等。