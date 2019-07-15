【消委會報告】13洗手液含致敏防腐劑　5款檢出游離甲醛（附名單） (12:10)

消委會測試35款洗手液，13款檢出致敏機會較高的防腐劑，當中3款檢出MIT（甲基異噻唑啉酮），8款檢出CMIT（甲基氯異噻唑啉酮），2款同時檢出CMIT和MIT。MIT及CMIT等防腐劑可導致手部皮膚痕癢，甚至令人患上手部皮膚炎。另外，5款樣本檢出游離甲醛，對甲醛過敏者須注意，即使接觸到低劑量亦可能引致皮膚產生不良反應，如過敏性接觸性皮膚炎、痕癢、紅疹等。
13款含致敏防腐劑MIT和CMIT
#8 TESCO EDV洗手液 $16／500毫升
#10 特惠牌蘋果味洗手液 $12／750毫升
#11 澳寶綠茶洗手液 $12／360毫升
#12 萬寧西柚清香潔手液 $13／500毫升
#13 JOSERISTINE 蔗糖防護滋潤潔手泡沫（加倍保濕版） $20／325毫升
#14 NaxoS 清爽潤膚洗手液 $24／500毫升
#16 水涓肌薰衣草水潤洗手液 $14／500毫升
#17 艾詩芬香潔手液（魅力花香） $15／225毫升
#18 超值牌青蘋果果香洗手液 $16／650毫升
#29 潔保加 ACTI-PRO+ Antibacterial Hand Wash - Fresh Pine $34／500毫升
#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽 $17／500毫升
#34 威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香 $27／300毫升
#35 威露士殺菌洗手液-潤膚配方 $30／525毫升
5款檢出游離甲醛
#11 澳寶綠茶洗手液 $12／360毫升
#18 超值牌青蘋果果香洗手液 $16／650毫升
#20 屈臣氏綠茶蘋果清香潔手液 $16／500毫升
#28 屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓 $18／300毫升
#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽 $17／500毫升
5款抗菌洗手液檢出氯二甲酚（PCMX）
#27 滴露經典松木殺菌潔手液 $34／500克
#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽 $17／500毫升
#33 萬寧松木抗菌潔手液 $26／500毫升
#34 威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香 $27／300毫升
#35 威露士殺菌洗手液-潤膚配方 $30／525毫升
6款含甲醇
#8 TESCO EDV洗手液 $16／500毫升
#11 澳寶綠茶洗手液 $12／360毫升
#15 華潤堂綠茶清香潔手液 $13／500毫升
#18 超值牌青蘋果果香洗手液 $16／650毫升
#19 ECOS Hand Soap - Lemongrass $48／503毫升
#33 萬寧松木抗菌潔手液 $26／500毫升
14款檢出微量二噁烷
#6 無印良品洗手液 $40／250毫升
#8 TESCO EDV洗手液 $16／500毫升
#9 SABON Olive Oil Hand Soap $275／290毫升
#14 NaxoS 清爽潤膚洗手液 $24／500毫升
#15 華潤堂綠茶清香潔手液 $13／500毫升
#17 艾詩芬香潔手液（魅力花香） $15／225毫升
#24 衛健抗菌潔手液（10效多護） $17／200毫升
#25 加信氏 Cussons Carex Complete Moisture Antibacterial Hand Wash $20／333毫升
#26 加信氏 Cussons Imperial Leather Cherry Blossom & Peony Antibacterial Hand Wash $20／300毫升
#27 滴露經典松木殺菌潔手液 $34／500克
#28 屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓 $18／300毫升
#29 潔保加 ACTI-PRO+ Antibacterial Hand Wash - Fresh Pine $34／500毫升
#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽 $17／500毫升
#33 萬寧松木抗菌潔手液 $26／500毫升
4款酸鹼度屬強酸性
#25 加信氏 Cussons Carex Complete Moisture Antibacterial Hand Wash $20／333毫升
#26 加信氏 Cussons Imperial Leather Cherry Blossom & Peony Antibacterial Hand Wash $20／300毫升
#27 滴露經典松木殺菌潔手液 $34／500克
#28 屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓 $18／300毫升