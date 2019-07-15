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【消委會報告】13洗手液含致敏防腐劑　5款檢出游離甲醛（附名單） (12:10)

消委會測試35款洗手液，13款檢出致敏機會較高的防腐劑，當中3款檢出MIT（甲基異噻唑啉酮），8款檢出CMIT（甲基氯異噻唑啉酮），2款同時檢出CMIT和MIT。MIT及CMIT等防腐劑可導致手部皮膚痕癢，甚至令人患上手部皮膚炎。另外，5款樣本檢出游離甲醛，對甲醛過敏者須注意，即使接觸到低劑量亦可能引致皮膚產生不良反應，如過敏性接觸性皮膚炎、痕癢、紅疹等。

13款含致敏防腐劑MIT和CMIT

#8 TESCO EDV洗手液　$16／500毫升

#10 特惠牌蘋果味洗手液　$12／750毫升

#11 澳寶綠茶洗手液　$12／360毫升

#12 萬寧西柚清香潔手液　$13／500毫升

#13 JOSERISTINE 蔗糖防護滋潤潔手泡沫（加倍保濕版）  $20／325毫升

#14 NaxoS 清爽潤膚洗手液　$24／500毫升

#16 水涓肌薰衣草水潤洗手液　$14／500毫升

#17 艾詩芬香潔手液（魅力花香）  $15／225毫升

#18 超值牌青蘋果果香洗手液　$16／650毫升

#29 潔保加  ACTI-PRO+ Antibacterial Hand Wash - Fresh Pine　$34／500毫升

#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽　$17／500毫升

#34 威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香　$27／300毫升

#35 威露士殺菌洗手液-潤膚配方　$30／525毫升

5款檢出游離甲醛

#11 澳寶綠茶洗手液　$12／360毫升

#18 超值牌青蘋果果香洗手液　$16／650毫升

#20 屈臣氏綠茶蘋果清香潔手液　$16／500毫升

#28 屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓　$18／300毫升

#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽　$17／500毫升

5款抗菌洗手液檢出氯二甲酚（PCMX）

#27 滴露經典松木殺菌潔手液　$34／500克

#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽　$17／500毫升

#33 萬寧松木抗菌潔手液　$26／500毫升

#34 威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香　$27／300毫升

#35 威露士殺菌洗手液-潤膚配方　$30／525毫升

6款含甲醇

#8 TESCO EDV洗手液　$16／500毫升

#11 澳寶綠茶洗手液　$12／360毫升

#15 華潤堂綠茶清香潔手液　$13／500毫升

#18 超值牌青蘋果果香洗手液　$16／650毫升

#19 ECOS Hand Soap - Lemongrass　$48／503毫升

#33 萬寧松木抗菌潔手液　$26／500毫升

14款檢出微量二噁烷

#6 無印良品洗手液　$40／250毫升

#8 TESCO EDV洗手液　$16／500毫升

#9 SABON Olive Oil Hand Soap　$275／290毫升

#14 NaxoS 清爽潤膚洗手液　$24／500毫升

#15 華潤堂綠茶清香潔手液　$13／500毫升

#17 艾詩芬香潔手液（魅力花香）  $15／225毫升

#24 衛健抗菌潔手液（10效多護）　$17／200毫升

#25 加信氏 Cussons Carex Complete Moisture Antibacterial Hand Wash　$20／333毫升

#26 加信氏 Cussons Imperial Leather Cherry Blossom & Peony Antibacterial Hand Wash　$20／300毫升

#27 滴露經典松木殺菌潔手液　$34／500克

#28 屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓　$18／300毫升

#29 潔保加  ACTI-PRO+ Antibacterial Hand Wash - Fresh Pine　$34／500毫升

#32 佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽　$17／500毫升

#33 萬寧松木抗菌潔手液　$26／500毫升

4款酸鹼度屬強酸性

#25 加信氏 Cussons Carex Complete Moisture Antibacterial Hand Wash　$20／333毫升

#26 加信氏 Cussons Imperial Leather Cherry Blossom & Peony Antibacterial Hand Wash　$20／300毫升

#27 滴露經典松木殺菌潔手液　$34／500克

#28 屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓　$18／300毫升

消委會報告　相關報道：

逾九成中小學教科書加價 平均加幅3.6%高於通脹

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相關字詞﹕消委會報告 洗手液 消委會 二噁烷 甲醇 氯二甲酚 游離甲醛 防腐劑 編輯推介

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