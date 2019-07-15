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【消委會報告】逾九成中小學教科書加價　平均加幅3.6%高於通脹 (11:47)

學生新學年要購買教科書，動輒花費數千元。消費者委員會今日（15日）公布 2019/20年度教科書價格調查結果，近九成半教科書會在新學年加價，整體平均升幅為3.6%，較同期的2.5%通脹率高1.1個百分點。

初中教科書加幅最高

調查涵蓋24間出版社共747本廣用書，包括小學的247本及中學的500本，當中706本（94.5%）於新學年加價，加幅為0.8%至8.3%。當中以初中教科書的3.9%加幅最高，其次是初小的3.8%與高小的3.6%加幅，高中課本的3.4%加幅則相對最低。按科目劃分，小學各科目的訂價平均增加1.7%至6.4%，當中有6科的升幅高於通脹，以宗教教育科的平均升幅最高。中學廣用書方面，不同科目的書價平均上升1.1%至4.4%，有21科的升幅高於通脹，並以歷史及科學科的教科書升幅較高。

值得注意的是，升幅最高的一成書目，其加幅遠高於同期通脹率，由4.5%至8.3%不等，當中約五成半為中學課本，大部分為選修科目用書，包括歷史、科學、地理、資訊及通訊科技、經濟等科目。

新學年凍結價格的課本有41本（5.5%），較消委會去年調查只有32本（3.8%）略有上升。凍結書價的課本大部分屬非主科科目 ，情况與去年相若 ，包括生命教育、地理、資訊及通訊科技、宗教教育及生物等科目。

出版商表示，課本加價原因是營運成本包括員工薪酬、紙價、印刷費上升、學生人數大幅減少及高中選修科數目的報考人數減少。紙行及印刷商提供的數據顯示，書紙及粉紙的平均價格今年下跌5.7%及6.2%，印刷費的平均價格則與去年相若。

2019年訂價升幅較高的部分廣用書

級別／科目／書名／出版社／2019年每冊訂價／加幅百分比

初小及高小／宗教教育／踏上星光途／香港公教真理學會／26元／8.3%

初小及高小／數學／小學數學（修訂版）／新亞洲出版社／81.5元／5.2%

初小及高小／數學／新小學數學／名創教育‧新亞洲出版社／82元／5.1%

初中／歷史／初中議題探究系列（第二版）／雅集出版社有限公司／64元／4.9%

初小及高中／宗教教育／今日聖經（第三版）／教育出版社有限公司／66元／4.8%

初中／科學／雅集科學新世紀／雅集出版社有限公司／203元／4.6%

高中／通識／雅集新高中通識教育系列（第四版）／雅集出版社有限公司／249元／4.6%

高中／旅遊與款待／旅遊與款待／天行教育出版（香港）有限公司／272元／4.6%

高中／歷史／新探索世界史／齡記出版有限公司／34元／4.6%

初小及高中／音樂／朗文音樂／培生教育出版亞洲有限公司／114元／4.6%

 

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