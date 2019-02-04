【消委會報告】 日食6粒龍角散糖分超攝取上限四成　得果定使立消含西藥需慎服 (11:19)

消委會發現，檢視的30個非藥物類潤喉糖當中，有3款每粒含糖量超過3克。以3.8克樣本為例，若每日早午晚各進食2粒，便已攝取22克糖，達到世衛建議的游離糖每日攝入限量（50克）的近四成半。

含糖量最高5款非藥物類潤喉糖：

1.「龍角散 Cough Drops 120MAX Stick」：每粒3.8克糖，售價11.5元

2.「得果定Cool潤喉硬糖（薄荷味）」：每粒3.3克糖，售價7.9元

3.「天然蜂蜜潤喉棒棒糖」：每粒3.1克糖，售價59元

4.「龍角散草本潤喉糖（薄荷味）（獨立包裝）」：每粒2.6克糖，售價25.2元

5.「澳至尊蜂膠蜜糖潤喉糖」：每粒2.38克糖，售價250元

另外，消委會又發現多款歸類為註冊西藥的喉糖，呼籲消費者購買前應先諮詢藥劑師或其他醫護人員，以下為部分需注意的含西藥成分喉糖例子：

1.得果定喉片檸檬，售價15.5元，含「地喹氯銨」

消委會發現該樣本每粒含0.25毫克消毒殺菌成分「地喹氯銨」，惟沒有列明每日服用上限。參考英國例子後，消委會發現該樣本每日最多只可服用8粒，警告若消費者過量服用，便有機會出現舌頭或口腔痛；

2.使立消化痰止咳配方，售價41.9元，含「鹽酸氨溴索」

消委會指出該款樣本含有「鹽酸氨溴索」，該成分有局部麻醉及消炎作用，同時具有化痰功效，不過「鹽酸氨溴索」可經母乳傳給嬰兒 ，呼籲哺乳期婦女要避免服用；

3.特快靈消炎殺菌喉糖（不含糖分）（潤喉檬蜜），售價73.1元，含「鹽酸苄達明」

該款樣本含有「鹽酸苄達明」成分，服用後可能會引致口腔灼熱或刺痛、噁心和嘔吐、頭暈及頭痛等副作用，若對非類固醇消炎藥有過敏反應的人士，服用後可引致皮疹或喉嚨潰瘍。

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