【逃犯條例．沙田示威】沙田遊行後衝突釀28傷　兩人嚴重 (11:45)

【11:45】截至上午11時半，共有4名男子留醫威爾斯親王醫院，當中2人嚴重、2人穩定，另有3名男子留醫大埔那打素醫院，情況穩定，其餘傷者已出院。
【10:59】昨日（14日）沙田區反修例遊行後再爆發衝突。截至今早（15日）8時，醫管局接獲28宗受傷報告，傷者為20男8女，當中2人危殆、4人嚴重、14人穩定，分別留醫大埔那打素醫院及威爾斯親王醫院，其餘8人已出院。
眾志常委遭警扭傷手腕
另外，香港眾志凌晨發聲明，指常委朱恩浩及成員廖偉濂昨晚9時45分，於新城市廣場外的行人路撤離時，被防暴警察衝出抓捕，其間警員以警棍毆打二人的背部及頭部，朱恩浩遭警察「180度」扭傷手腕，廖偉濂則被警察以腳踢嘴角及將其身軀撞向石壆。二人其後被警方以非法集結罪名拘捕。
香港眾志秘書長黃之鋒今早表示，二人昨晚已到醫院驗傷，現時被帶返馬鞍山警署，案件交由沙田警區重案組第一隊跟進，暫時尚未落口供。黃之鋒說，朱恩浩手部受傷但沒有截斷，詳細傷勢會交由朱恩浩、廖偉濂於稍後時間自行交代。黃之鋒說，現時已聯絡義務律師協助，香港眾志正向網民收集事發時的片段，並計劃就傷勢作出追究。
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