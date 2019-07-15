兩小時內3人墮樓亡 (10:19)

昨晚11時19分，香港仔石排灣邨一名途人報案，指一名女子倒臥碧山樓對開，懷疑從高處墮下，女事主當場不治，現場沒有遺書。警方經初步調查，相信事主63歲、姓張，從上址一單位墮下，事件無可疑。

凌晨零時45分，一名年約40至50歲、身穿黑色上衣及卡其色短褲的男子，倒卧於屯門富泰邨美泰樓對開地下。救護人員接報到場時，事主已陷昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，其後證實死亡。警方未於現場檢獲遺書，經初步調查，懷疑事主從上址一單位墮下，事件沒有可疑。

約11分鐘後，牛頭角牛頭角下邨貴顯樓一名保安員報案，稱一名男子倒卧平台，當場不治。警方經調查相信死者23歲、姓劉，從上址一樓層墮下，沒於現場留下遺書，墮樓原因沒可疑。

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