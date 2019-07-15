【逃犯條例．沙田示威】沙田市面一片狼藉　有傷者稱下肢無感覺 (08:16)

沙田區反修訂《逃犯條例》大遊行後後爆發的警民衝突約於昨晚（14日）11時前結束，絕大部分示威者乘坐東鐵離開後，防暴警察陸續撤離新城市廣場。
當晚約11時半，本身停泊在沙田市中心巴士總站的警車已全數駛走，只見救護車在場。衝突過後，至少有兩名傷者須由救護車送院。現場急救義工稱，有一名傷者表示下肢失去感覺，懷疑頸椎受傷，經急救義工初步處理後，多名救護員趕至，用頸箍初步固定後將傷者送院。
晚上11時許，沙田市中心附近一帶道路已經重開，市面大致回復平靜，路上遺下大量路障、索帶等，但未見有警察或示威者聚集。惟至凌晨12時後，陸續有警車重返沙田正街一帶。警員在示威者遺下的路障旁邊擺放藍色警告燈，一度有交通警到場嘗試拆開路障，但及後表示由於沒有剪刀，最後離開現場。同一時間，有多部警車到場，有警員手持圓盾、長警棍落車戒備，但已經卸下其他防暴裝備。
逃犯條例 相關報道：
警員佐級協會：處長應確保執勤人員安全 否則不應派到危險地方執勤
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 沙田示威 沙田遊行 編輯推介