【逃犯條例．沙田示威】沙田市面一片狼藉　有傷者稱下肢無感覺 (08:16)

當晚約11時半，本身停泊在沙田市中心巴士總站的警車已全數駛走，只見救護車在場。衝突過後，至少有兩名傷者須由救護車送院。現場急救義工稱，有一名傷者表示下肢失去感覺，懷疑頸椎受傷，經急救義工初步處理後，多名救護員趕至，用頸箍初步固定後將傷者送院。

晚上11時許，沙田市中心附近一帶道路已經重開，市面大致回復平靜，路上遺下大量路障、索帶等，但未見有警察或示威者聚集。惟至凌晨12時後，陸續有警車重返沙田正街一帶。警員在示威者遺下的路障旁邊擺放藍色警告燈，一度有交通警到場嘗試拆開路障，但及後表示由於沒有剪刀，最後離開現場。同一時間，有多部警車到場，有警員手持圓盾、長警棍落車戒備，但已經卸下其他防暴裝備。

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