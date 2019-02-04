【逃犯條例．沙田示威】「沙田一隅」否認百步梯有暴力行為　稱成員被警司撞擊 (17:43)

【17:43】沙田遊行申請人梁延豐所屬的「沙田一隅」就昨晚（14日）警方的驅散行動發聲明，表示昨晚9至10時，不反對通知書仍生效之際，警方在毫無預警及通知下闖進集會場地大會堂百步梯範圍內，令在場者恐慌。聲明反駁警務處長盧偉聰指百步梯集會有暴力行動，稱昨晚百步梯現場沒有任何暴力行為。
聲明續指出，數名「沙田一隅」成員及義工今（15日）凌晨零時許，運送已登記在不反對通知書內的物資離開時，遭警方扣查；成員主動澄清物資來歷及主辦單位身分後，仍遭警員包圍搜身及記錄身分證資料。聲明提及，調查期間有成員被圍迫至角落，遭一名警司主動撞擊，「並藉此企圖誣衊本會成員襲警」；在場警司被問及扣留準則時，稱「一柴」警員可隨意決定，並無客觀和可供檢視的拘留準則。擾攘近40分鐘後，成員及物資始獲放行。
「沙田一隅」批評警方無視不反對通知書協議，驅散及恐嚇在場市民，「並故意阻撓、甚至試圖誣告本會成員」，是濫權瀆職行為，侵犯市民和平集會權利，呼籲警方妥善運用權力，特首林鄭月娥亦必須回應示威者五大訴求，修補撕裂。
盧偉聰凌晨見傳媒時，被問及警方為何闖入已獲發不反對通知書的集會範圍，他回應稱若現場已有暴力行為發生，警方「必須做相應行動，以希望示威者離開現場」。
【08:16】沙田區反修訂《逃犯條例》大遊行後爆發的警民衝突約於昨晚（14日）11時前結束，絕大部分示威者乘坐東鐵離開後，防暴警察陸續撤離新城市廣場。
當晚約11時半，本身停泊在沙田市中心巴士總站的警車已全數駛走，只見救護車在場。衝突過後，至少有兩名傷者須由救護車送院。現場急救義工稱，有一名傷者表示下肢失去感覺，懷疑頸椎受傷，經急救義工初步處理後，多名救護員趕至，用頸箍初步固定後將傷者送院。
晚上11時許，沙田市中心附近一帶道路已經重開，市面大致回復平靜，路上遺下大量路障、索帶等，但未見有警察或示威者聚集。惟至凌晨12時後，陸續有警車重返沙田正街一帶。警員在示威者遺下的路障旁邊擺放藍色警告燈，一度有交通警到場嘗試拆開路障，但及後表示由於沒有剪刀，最後離開現場。同一時間，有多部警車到場，有警員手持圓盾、長警棍落車戒備，但已經卸下其他防暴裝備。
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