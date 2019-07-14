【逃犯條例．光復上水】警清場射胡椒噴霧　區議員遭噴臉一度失視力 (16:52)

呂文光昨午聯同新民主同盟立法會議員范國威、區議員劉其烽及陳惠達，參與「光復上水」遊行。呂文光表示，在大會宣布遊行結束後，突然聽到上水廣場有人起哄，呂文光與黨友上前了解，看見示威者正在擾攘，防暴警察其後到場欲驅散，呂文光及范國威等人嘗試分隔開警員與示威者，避免發生衝突，警員則表示須執職務，要求記者及議員離開。

呂文光續說，范國威勸喻示威者離開，並上前要求警方給示威者時間散去，其間呂文光亦向在場警員表明自己是區議員。示威者回應勸喻逐漸散去，惟呂文光發現有警員正追着他左後方的示威者，呂文光立即勸喻調停，一名警員從後將呂文光推前，令他撞向前方的警員，並跪坐在花槽旁。

呂文光表示，自己一度舉高雙手表示無意衝擊，並嘗試站起來。未幾，警員向示威者施放胡椒噴霧，他亦被正面射中，雙眼一度失去視力。有示威者見狀，隨即將他拉起，他離開現場後，以清水冲洗雙眼。呂文光表示，事發後約20至30分鐘一度失去視力，雙眼感到灼熱，但他沒有入院處理，經不斷冲洗後，情況得以紓緩。

新民主同盟譴責警方使用過度武力，認為相關行為是警員發泄個人情緒，明顯違反警察通例，將與律師研究可行方法，包括向監警會投訴等。

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